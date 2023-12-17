زينة تعلق على بوستر “الإسكندراني”: “مش قمر اللي تتاخد غصب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: كشفت الفنانة زينة عن شخصيتها التي ستظهر بها خلال فيلم “الإسكندراني” والمقرر عرضه قريباً خلال كافة دور العرض في الوطن العربي.

وعبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، نشرت زينة البوستر الذي ظهرت به بمفردها، وصاحبت البوستر بتعليق: “مش قمر اللي تتاخد غصب ..انتظروا قمر يوم 4 يناير في سينمات مصر …و 11 يناير في سينمات الخليج”.

يذكر أن الفيلم هو من إخراج المخرج خالد يوسف، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد العوضي، بيومي فؤاد، محمود عبدالحافظ.

وفي وقت سابق، كشفت زينة في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” عن الشخصية التي ستقدمها في الفيلم وقالت: “دي أشقى بنت ممكن تشوفيها في حياتك، اسمها قمر، وهي بنت إسكندرانية جدعة وبتاعت حق أوي، وبتقف دايما جمب الناس المظلومة، وبتعيش حياة ظلمة بس بتكافح وبتعيش زي أي ست مصرية”.

وتابعت خلال لقاء لها: “مبسوطة من التعاون مع كل الممثلين في الفيلم، أستاذ حسين فهمي دا بموت فيه واحنا أصدقاء جداً، وأول ما اشتغلت اشتغلت معاه، كان عندي 17 سنة”.