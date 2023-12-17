ميغان ماركل أبرزهم.. من هم المشاهير الأكثر كرهاً لعام 2023؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشر موقع “Covered Geekly” تنيجة استطلاع قامت به منّصة الاستطلاعات العامة الشهيرة المعروفة باسم Ranker، والذي ضمّ أصوات أكثر من 15 ألف شخص حول “المشاهير الأكثر كرهاً لعام 2023”.

فمن هم بعض المشاهير الذين وردت أسماؤهم في القائمة؟

آمبر هيرد

في المرتبة الأولى، جاءت الممثلة آمبر هيرد كأكثر شخصية مكروهة لهذا العام. فقد أدّت قضية التشهير الشهيرة العلنية التي خاضتها هيرد مع زوجها السابق جوني ديب إلى انخفاض شعبية النجمة، إلى درجة ظنّ البعض أنّ مسيرتها الفنية انتهت بالكامل، وذلك يعود سببه بشكل كبير إلى التقارير والمعلومات التي تمّ الكشف عنها خلال فترة المحاكمة.

ميغان ماركل دوقة ساسكس

حلّت ميغان ماركل في المرتبة الثانية من القائمة، حيث شهدت شعبيتها خلال هذا العام تراجعاً كبيراً في الولايات المتحدة كما في المملكة المتحدة.

أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى خسارة كل من ميغان والأمير هاري لشعبيتهما هو عدم تقيّدهما بالطرق الملكية التقليدية لسير الأمور، وهو الأمر الذي أثار استياء الملايين.

إلين دي جينيريس

حلّت إلين في المرتبة الثالثة لناحية الأشخاص الأكثر كرهاً لهذا العام بسبب انتشار تقارير تفيد بأنّ مقدّمة برنامج “Ellen DeGeneres” خلقت بيئة عمل سامة بين موظفيها طوال السنوات الماضية.

أوبرا وينفري

في المرتبة الرابعة، جاءت أوبرا وينفري رغم أنّ أسباب ذلك غير واضحة تماماً. لكن بحسب التقرير، قد يكون أحد الأسباب الرئيسية ببساطة أنّه لا يُنظر إلى الشخص الذي يصبح ثرياً جداً بشكل جيد في الولايات المتحدة، وفقًا للمنتديات العامة.

الأمير هاري دوق ساسكس

في المرتبة الخامسة، الأمير هاري، حيث تراجعت شعبيته ببطء في السنوات الأخيرة، وربما أكثر من ذلك لأنّه وزوجته أصبحا أكثر صراحة في تصاريحهما ضدّ عائلته وحول مشاعره تجاه الصحافة.

بيل كوسبي

حلّ في المرتبة السادسة بيل كوسبي خصوصاً بسبب الاتهامات التي واجهها النجم بالاعتداء الجنسي وغيرها، إضافة إلى صدور إدانات بحقه في بعض منها.

هيلاريا توماس بالدوين

في المرتبة السابعة، هيلاريا. إذ وفقاً للناخبين، فإنّ أحد الأسباب الرئيسية وراء إدراج هيلاريا في القائمة يرجع إلى اتهامها بالاستيلاء الثقافي وتزوير إرثها الإسباني وتصنّع لهجتها، بعدما قدّمت نفسها في بعض الأحيان على أنّها من إسبانيا.

كريس براون

حلول كريس براون في المرتبة الثامنة يعود بشكل أساسي إلى علاقته السابقة بالنجمة ريهانا وإلقاء القبض عليه عام 2009 بعدما أقدم على ضربها بشكل عنيف في الليلة التي سبقت حفل توزيع جوائز “جرامي”.

كريسي تيغان

جاءت كريسي في المرتبة التاسعة بعد ورود تقارير عن تنمّرها سابقاً عبر الإنترنت وعبر المناشير على عدد من الأشخاص.