نيكي ميناج توجه ضربة قوية لـ كانييه ويست.. منعته من إصدار أغنيتهما New Body

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس باسم النجمة نيكي ميناج ومغني الراب كانييه ويست، بعدما رفضت الأخيرة طلب ويست لطرح اغنيتهما New Body التي طال انتظارها، ما تسبّب في تأجيل إصدار ألبوم ويست الجديد Vultures.

وفي التفاصيل، كان من المقرّر أن يطرح ويست ألبومه “Vultures”، وهو تعاون مع النجم Ty Dolla $ign، يوم الجمعة، إلّا أنّ رفض ميناج لطرح تعاونهما أخّر مخططاته.

ونشر ويست لقطة شاشة لرسالة أرسلها إلى ميناج قال فيها: “هل أستطيع أن أكلّمك بخصوص إعطاء الضوء الأخضر لإضافة أغنية ” New Body” إلى الألبوم الجديد؟”.

ورغم أنّ ميناج لم تردّ على الرسالة النصية، تطرّقت النجمة إلى الموضوع خلال بث مباشر قامت به على “إنستغرام”، حيث أشارت إلى أنّ الأغنية لن تصدر لأنّ الأوان قد فات، موضحةً: “الآن في ما يتعلّق بكانييه، فقد غادر هذا القطار المحطة. لا لا يوجد أي قلّة احترام بأي شكل من الأشكال. لكنني أصدرت للتو ألبوماً جديداً. فلماذا أطرح أغنية تمّ إصدارها منذ ثلاث سنوات؟ كونوا واقعيين”.

وتمّ تسجيل أغنية “New Body” للمرّة الاولى في عام 2018 لألبوم ” Yandhi” وكان من المفترض أن يتمّ طرح حينها، لكن تراجع النجم عن ذلك.

وفي نهاية المطاف، تمّ تسريب الأغنية، لكن على الرغم من انتشارها على تطبيق “تيك توك”، أكدّت ميناج في مقابلة أجرتها في شباط (فبراير) 2022 مع Hot 106 أنّه من المحتمل ألّا يتمّ طرح هذه الأغنية أبداً.

@rap #NickiMinaj is not interested in clearing her verse on “New Body” ‼️