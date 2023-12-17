مادونا تُغضب جمهورها في نيويورك.. تأخّرت 3 ساعات على حفلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أثارت النجمة مادونا غضب معجبيها الذين حضروا يوم الأربعاء إلى مركز باركليز في بروكلين نيويورك لمشاهدة عرضها الأول ضمن جولتها ” Celebration Tour”، وذلك بعدما تأخّرت 3 ساعات لتبدأ الحفل.

وكان من المترفض أن تبدأ النجمة حفلها عند الساعة 8:30 مساءً لكنها لم تصل إلى المسرح حتى الساعة 11 مساءً تقريبًا، فيما كان معجبوها ينتظرون حضورها.

وفي وقت لاحق، تمّ توضيح سبب التأخير على أنّه عائد لحصول مشاكل تقنية، ولم يتمّ تأجيل العرض سوى لمدة ساعة واحدة، حيث افتتح DJ Honey Dijon الحفل الموسيقي في تمام الساعة الثامنة والنصف لتقوم بعدها النجمة وتبدأ حفلها عن الساعة 10:45 مساءً.

رغم ذلك، لم يخمد غضب الحضور الذين أعربوا بشكل واضح عن غضبهم وامتعاضهم من التأخير الذي طرأ على الحفل، حيث كتب أحدهم: “لا آبه إذا كنتِ مادونا. إذا تأخّرتِ 3 ساعات، فأنتِ مجرد وقحة”، فيما طالب أحدهم باسترداد أمواله بسبب هذا التأخير.

وقال آخر: “كان من المفترض أن يبدأ العرض الساعة 8:30. إلّأ أنّ مادونا بدأت عند الساعة 11 مساء. وكان الجميع يصرخ اعتراضاً على تأخيرها”، ليضيف ثالث: “أنا أحب مادونا، لكن من المؤسف حقاً أنّها تأخّرت ساعتين عن عرضها الأول في الولايات المتحدة”.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتأخّر فيها النجمة عن حفلها لساعات طويلة. ففي العام 2020، اضطر نحو 2800 شخص أن ينتظروا حتى منتصف الليل لتبدأ النجمة الأميركية مادونا حفلتها الأولى في باريس ضمن جولتها الفنية “مدام إكس”.

وفي العام 2016 انتظر جمهور مادونا في ملبورن تحت المطر 4 ساعات لبدء الحفل، ولم تُفتح الأبواب حتى منتصف الليل، ولم تصعد مادونا إلى المسرح إلاّ الساعة الواحدة صباحاً.