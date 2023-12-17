أنباء عن ارتباط دريك بنجمة شهيرة.. من هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أثار النجمان دريك (37 عاماً) وكاميلا كابيلو (26 عاماً) بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رُصدا وهما يقضيان بعض الوقت معاً أثناء تواجدهما على متن قارب في جزر تركس وكايكوس.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للثنائي وهما يستمتعان بوقتهما على أحد الشواطئ، في جو قد يصفه البعض بالرومانسي. كما شوهدا وهما يركبان على الزلّاجات النفاثة.

وفي الصور تظهر كاميلا وهي ترتدي بدلة سباحة سوداء، فيما اختار دريك قميصاً باللون الأبيض والأزرق، ويبدو أنّهما كانا مستغرقين في محادثة مثيرة للاهتمام.

وكان دريك قد بدأ بمتابعة النجمة اللاتينية منذ 8 أشهر، بعدما نشرت الأخيرة صورة على حسابها الخاص أرفقتها بتعليق استخدمت فيه كلمات أغنية النجم “Search & Rescue” ووصفته بأنّه يعادل شكسبير.

وعلى ضوء كلّ هذه المعطيات بدأ معجبو الثنائي يتساءلون حول طبيعة العلاقة بين دريك وكابيلو، وانقسموا بين من يعتقد أنّها علاقة رومانسية قيد التطوير، ومن اعتبر أنّ هذا اللقاء يعني أنّّ هناك تعاوناً محتملاً سيؤدي إلى عمل فني جديد بينهما، بخاصة أنّ المنتجين في فريق دريك بدأوا أيضاً بمتابعتها.