بالصور- برادلي كوبر يقضي وقتاً ممتعاً بصحبة ابنته في نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات، صور للممثل الأميركي برادلي كوبر، وهو يسير بشوارع مدينة نيويورك بصحبة ابنته.

وظهر برادلي في الصورة وهو يحمل حقيبة وكوب قهوة، ويمشي بجانب ابنته التي بدت سعيدة في نزهتها مع والدها.

وعلى الرغم من انشغال برادلي بأعماله العديدة، وارتباطه الأخير بعارضة الأزياء جيجي حديد، إلا أنه دائماً يخصص وقتاً لقضائه مع ابنته.

وذكر موقع "ديلي ميل" أن كوبر باتت علاقته أكثر جدية من أي وقت مضى مع جيجي حديد، كما وأكد التقرير أن كوبر اشترى منزلاً في بنسلفانيا بجوار مزرعة حديد.

ويذكر أن كوبر كان قد حضر مع ابنته "ليا دي سين شايك كوبر" العرض الأول لفيلمه الأخير "Maestro"، وظهر مع ابنته البالغة من العمر ست سنوات، على السجادة الحمراء.



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