وفاة ممثل كوميدي شاب عن عمر يناهز الـ 37 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي أمس، الممثل الكوميدي كيني ديفوريست، عن عمر يناهز الـ 37 عاماً.



وأعلن صديقه وزميله الكوميدي ريان بيك وفاته، أمس، بعد تعرضه منذ أيام لحادث دراجة، وتحطم دراجته الكهربائية في نيويورك.

واشتهر ديفورست بعروضه الكوميدية، وظهوره في برنامجي "Late Night with Seth Meyers" و "The Late Late Show" مع جيمس كوردن.

ونشر الكوميدي ريان بيك بياناً جاء فيه: "كان لكيني ديفوريست تأثيراً إيجابياً كبيراً على كل الأشخاص الذين عرفهم، وتضمنت لحظات كيني الأخيرة بعض أغانيه المفضلة وقصص طفولته وذكريات إيجابيته الكبيرة وسعادته بالحياة".

وأضاف: "حياة كيني المؤثرة ستستمر من خلال هبة التبرع بالأعضاء"، وتابع: "حتى بعد موته سيستمر في إجراء تحسينات لها قيمة ومعنى في حياة الآخرين".

يذكر أنه تم إدخال يني إلى المستشفى، إذ خضع لعملية جراحية دقيقة بعد وقت قصير من وقوع الحادث في 8 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، وذلك في محاولة من الأطباء "لإزالة قطعة من جمجمته وتخفيف الضغط الناتج عن نزيف الدماغ"، إلا أنه توفي في المستشفى، وكان مُحاطًا بوالديه وعائلته وأصدقائه، وذلك بحسب ما قالته صفحة "GoFundMe".

