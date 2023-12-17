ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو صورة لشخصيتها في مسلسل "عرابة بيروت"، الذي انطلق عرضه يوم الجمعة الماضي، على منصة "شاهد".

وشوقت جيسي متابعيها لدورها في المسلسل، إذ أرفقت الصورة بتعليق كشفت فيه عن اسمها في المسلسل "زينة".

وأوضحت جيسي من خلال تعليقها أنها تؤدي دوراً شريراً بالعمل.

وقالت جيسي: "كل يلي فيي قلكن ياه.. مش ناوية ع الخير أبداً.. صار فيكن تحضروا أول حلقتين من عرابة بيروت على شاهد".

يذكر أن مسلسل "عرابة بيروت" يستعرض أهم الأحداث الغريبة التي حدثت في بيروت خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ويسلط الضوء على المشاكل التي افتعلها رجال السياسة وأصحاب النفوذ.

وتدور أحداث المسلسل داخل نادٍ ليلي ذاع صيته في فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

ويشار إلى أن العمل من تأليف الكاتبين مازن طه ونور الشيشكلي، وإخراج فيليب الأسمر، وبطولة جيسي عبدو، نادين الراسي، ودجى حجازي، ومهيار خضور، وجوليا قصار، ونور الغندور، ورولا بقسماتي.

كانت هذه تفاصيل خبر جيسي عبدو تشوق متابعيها لشخصيتها في مسلسل "عرابة بيروت": "مش ناوية ع الخير أبداً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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