ممثل مصري شهير يتعرض لوعكة صحية

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية حنان شوقي منشور، أعلنت من خلاله تعرض الممثل المصري جمال عبد الناصر لوعكة صحية شديدة، وطلبت من متابعيها الدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يعود لاسرته وأولاده بصحة جيدة، ويمر من هذه الأزمة بخير وسلامة.
ونشرت حنان شوقي صورة لجمال عبد الناصر عبر حسابها الرسمي، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ألف سلامة عليك يا صديقي، ربنا يشفيك ويعافيك بجاه سيدنا محمد وآله بيته الكرام، وتقوم سالم غانم لأولادك والناس اللي بتحبك، أرجو من كل الناس المحترمة الدعاء لـ الفنان الخلوق جمال عبد الناصر.
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