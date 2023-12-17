محمد إمام يعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان محمد إمام، على نعي الشعب الكويتي في رحيل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا أمس، وذلك عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و إكس "تويتر سابقًا".

وكتب الفنان محمد إمام، عبر صفحاته: "خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح".

وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح:

كان تليفزيون الكويت قد أذاع أمس السبت، بيانًا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة.

وصرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

وتولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (مواليد 25 يونيو 1937) منذ 29 سبتمبر 2020، وهو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.