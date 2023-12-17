نفت مشهورة سناب شات بدور البراهيم، خضوعها هي وشقيقتها أبرار لأي عمليات تجميل في الفك والأنف. وقالت بدور في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات: “أنا وأختي ما قمنا بعملية تجميل للخشم ولا للفك، جمالنا طبيعي، نحن حلويات البراهيم”.

وظهرت أبرار لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي رفقة بدور خلال جلسة تصوير، مما أثار إعجاب المتابعين بجمالها. شاهد أيضاً: شاهد شقيقة مشهورة سناب بدور البراهيم في ظهورها الأول

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بدور البراهيم تكشف حقيقة خضوعها هي وشقيقتها لعمليات تجميل في الفك والأنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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