نانسي عجرم تعتذر عن عدم المشاركة في مدل بيست لهذا السبب

اعتذرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن عدم المشاركة في الليلة الثالثة والأخيرة من مهرجان “ميدل بيست” في الرياض، وذلك تعبيرًا عن احترامها لمشاعر الحزن التي يعيشها الشعب الكويتي بعد وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأضافت نانسي في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أنها تأمل في لقاء جمهورها السعودي في وقت لاحق وفي ظروف أفضل.

وقدمت نانسي عجرم تعازيها للشعب الكويتي عبر منصة “إكس”، حيث كتبت: “أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح. الرحمة لروحه”.

كما قدم العديد من نجوم الفن والمشاهير تعازيهم للشعب الكويتي، ومنهم نجوى كرم، وإليسا، وهدى حسين، وإلهام الفضالة، ونوال الكويتية، وعبد المجيد عبدالله، وفارس كرم، وشريهان، وأصالة نصري، وسلاف فواخرجي، وديانا كرزون، وهيا الشعيبي، ورحمة رياض، وغيرهم الكثير.