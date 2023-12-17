تأجيل حفل ليلة البرنس والعمالقة حدادا على أمير دولة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت شركة روتانا للمرئيات والصوتيات تأجيل حفل الفنان العراقي ماجد المهندس في موسم الرياض، حدادًا على أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكتبت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،: تأجيل حفل ليلة البرنس والعمالقة، نظرًا لوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. تم تأجيل حفل ليلة البرنس والعمالقة، والمقرر تنظيمه بتاريخ 22 ديسمبر من الشهر الجاري، وسيتم تحديد الموعد المناسب لاحقًا".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرآن الكريم.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أمس الجمعة، أكد أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كانت مستقرة.

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