كريم فهمي وزوجته يؤديان مناسك العمرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم فهمي صورًا تجمعه بزوجته، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "فهمي" في الصورة بملابس الإحرام، كما ارتدت زوجته "عباءة وحجاب" من أمام الكعبة.

وكتب كريم فهمي تعليقا على الصورة:"الحمد لله".

يذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل "أزمة منتصف العمر"، بطولة ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، تأليف أيمن سليم، إخراج كريم العدل.

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