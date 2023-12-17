غادة عبد الرازق تكشف لأول مرة حقيقة زواجها من ثري قطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" تقديم الإعلامي اللبناني علي ياسين و يذاع على قناة "الجديد" اللبنانية.

وتطرقت "غادة" لمسيرتها الفنية وعن علاقته بنجوم الوسط الفني اللبناني إلى جانب التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية، وعن علاقتها بابنتها روتانا وحفيدتها، وتحدثت عن فترة طفولتها وتأثرها بوفاة شقيقها، إلى جانب علاقتها بوالديها، وخلافاتها مع نجوم الوسط الفني

وقام المذيع علي حسين في نهاية البرنامج بتوجيه رسالة أرسلها أحد المعجبين من مصر إلى الاستوديو في لبنان وهو سؤال يخص غادة عبد الرازق وعن حقيقة ارتباطها برجل أعمال قطري.

وبدأت "غادة" في قراءة الرسالة قائلة: "إلى الشيخة غادة عبد الرازق، انتي اتجوزتي من رجل ثري قطري، هل لديك الجرأة للإفصاح عن اسمه لأول مرة".

لترد "غادة" على الرسالة ضاحكة: "لو أنت عندك الاسم ابعتهولي معنديش مانع اعرفه على فكرة".

وتعيش للفنانة غادة عبد الرازق انتعاشة هذا العام وذلك بعد مشاركتها بمسلسل "تلت التلاتة" والذي عرض في موسم رمضان الماضي، إلى جانب بطولتها لـ حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" ولاقى إشادة بدورها وحقق نجاح كبير ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "صيد العقارب" لعرضه في موسم دراما رمضان 2024 وسط نخبة من نجوم الدراما المصرية وهم رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، ميار الغيطي، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.