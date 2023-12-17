تكريم الفنانة نبيلة عبيد بمهرجان الأمل السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، أثناء تكريمها في مهرجان الأمل السينمائي، المقام في موناكو.

وأوضحت عبيد أن التكريم تم عن فيلمها " توت توت"، حيث قالت: " التكريم من مهرجان الأمل السينمائي عن فيلمي توت توت أتسلمه من السينمائي الصديق فادي اللوند في احتفال رائع وراقي بإمارة موناكو ".

فيلم توت توت كان من بطولة نبيلة عبيد، وسعيد صالح ووائل نور ومجموعة أخرى من النجوم، وهو من تأليف عصام الشماع، وإخراج عاطف سالم، وتم عرضه عام 1993، وتدور أحداثه حول كريمة فتاة معاقة ذهنيا، تتعرض لاعتداء جنسي من رجل استغل إعاقتها ويتركها بعد أن حملت منه سفاحا .