ندوة يسرا وعرض "آل شنب" بطولة ليلى علوي.. أبرز فعاليات الجونة السينمائي الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعاليات دورته السادسة والاستثنائية، اليوم الأحد رابع أيامه، من فعاليات تنقسم بين عروض أفلام وجلسات نقاش وحوارات، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

في السادسة والنصف مساء يعرض فيلم آل شنب بطولة ليلى علوي، ومدته ٩٨ دقيقة.

قاعة أوديماكس

في الثانية عشرة والنصف ظهرا يعرض فيلم عدواني ومدته ٨٤ دقيقة، وفي الثالثة والنصف عصرا فيلم شباك فارغة وتدور أحداثه في ١٠٢ دقيقة، ويعاد عرض فيلم بوابة هوليوود في السادسة والربع مساء ومدته ٩٢ دقيقة، وفي التاسعة مساء فيلم تنويم مغناطيسي ومدتهو٩٨ دقيقة.

سي سينما 1

12:00 مساء على قارب أدامان، في ١٠٩ دقائق، في الثانية والربع عصرا فيلم الجدار وتدور أحداثه في ٩٦ دقيقة، وفي الخامسة الا ربع يعرض فيلم ليلة مظلمة في ١٨٣ دقيقة.

8:45 مساء برنامج الأفلام القصيرة 1 ومدته 92 دقيقة ويضم أفلام (هزة - 21 د، ملح البحر - 19 د، العودة إلى الخلف في مدينة هونغ - 20 د، الأجسام أقرب مما تبدو عليه - 18 د، أمهات ووحوش - 15 د)

سي سينما 2

12:30 ظهراً لا شيء أخسره، ١١٢ دقيقة، في ٣:١٥ عصرا فيلم إيكو ومدته ١٠٢ دقيقة، فيلم المنبوذون في التاسعة الا ربع مساء.

سي سينما 3

12:00 ظهرا جاين ب بكاميرا أنييس ف، ومدته ٩٩ دقيقة، ٢:١٤ عصرا فيلم ق ومدته ٩٣ دقيقة، ٤:٤٥ مساء فيلم ناشطات ومدته ٨٢ دقيقة، وفي الساعة السابعة مساء يعرض فيلم فيلم لو أمكنني الغرق بسبات ومدته ٩٨ دقيقة.

- ماستر كلاس الفنانة يسرا في المسرح الدائري بالبلازا من الساعة ١٢:٣٠ ظهراً حتى ١:٣٠ ظهراً

- ميديا داي لأبطال للفيلم السوداني "وداعاً جوليا" من ١:٣٠ ظهراً حتى ٣:٣٠ عصراً في البلازا