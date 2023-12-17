شاروخان يروج لفيلمه الجديد "Dunki" استعدادًا لعرضه في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج نجم السينما الهندية شاروخان، لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الكوميديا والدراما "Dunki" لعرضه يوم 21 ديسمبر الجاري.

ونشر "شاروخان" الملصق الدعائي للفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وأعلن عن بداية حجز التذاكر".

وعرض للنجم الهندي "ِشاروخان" مؤخرًا فيلم الأكشن والتشويق "Jawan" ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 15.6 مليون دولار وفقًا لموقع "Variety" متفوقًا على فيلم الأكشن "Pathaan" وهو من بطولة "شاروخان" أيضًا و عرض مطلع العام الجاري وحقق في افتتاحية عرضه 12.7 مليون دولار وظل متربعًا على عرش أكبر افتتاحية في الهند خلال الفترة الماضية.

يذكر أن شاروخان إلى جانب كونه ممثل يشارك أيضاً بالعملية الإنتاجية لعدد من الأعمال أبرزها فيلمه مع ابنته سوهانا، ومسلسل "Stardom" والمقرر عرضه بحلول عام 2024.