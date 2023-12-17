نسرين طافش ومروان حامد وإيناس الدغيدي.. نجوم الفن في ندوة يسرا بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

بدأت قبل قليل جلسة حوار ينظمها مهرجان الجونة السينمائي للنجمة الكبيرة يسرا، ضمن فعاليات دورته السادسة التي انطلقت مساء ١٤ ديسمبر.

وتشهد الجلسة حضور كوكبة من نجوم وصناع الفن، بينهم: نسرين طافش، السيناريست محمد أمين راضي، المخرج يسري نصر الله، المخرج مروان حامد، السيناريست إنجي علاء، أحمد حاتم، أبو، أمير المصري، عمرو منسي، صفي الدين محمود، إيناس الدغيدي.

وتتحدث يسرا عن مشوارها الفني وتعاونها مع كبار النجوم والمخرجين، ومن أثر في مشوارها، وعلاقتها بالمخرج يوسف شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي.

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