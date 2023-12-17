شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة استقبال الأفلام فى مهرجان الإسماعيلية حتى 30 ديسمبر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مد فترة استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك نظرًا لكثرة الأفلام المتقدمة للدورة الـ25.

وصرح رئيس المهرجان، الناقد السينمائي عصام زكريا، بأن استقبال الأفلام سيكون حتى 30 ديسمبر الجاري، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام 2023، والتقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان، وتقام الدورة 25 من المهرجان في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.