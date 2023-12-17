شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو ليلارد: لن أعود إلى سلسلة Scream بعد خروج جينا أورتيجا وميليسا باريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى ماثيو ليلارد، عدم عودته إلى سلسلة الرعب Scream، بعد رحيل النجمتين جينا أورتيجا وميليسا باريرا من "Scream 7"، حيث لعب الممثل العالمى دور القاتل في فيلم "Scream" عام 1996، وهو ما أطلق سلسلة أفلام الرعب الشهيرة التي ظهرت مؤخرًا على الشاشة الكبيرة مع الجزء السادس في وقت سابق من هذا العام.



ماثيو ليلارد

باريرا، 33 عامًا، وأورتيجا، 21 عامًا، اللذان لعبا دور سامانثا وتارا كاربنتر في فيلم Scream 6، غادرا الفيلم القادم الشهر الماضى، وأكد ليلارد قائلا:"أنا لا أعتقد أننى سأتمكن من العودة إلى السلسلة، خاصة مع ما تمر به الآن، ليس لدي أي فكرة عن أين سيصل الأمر، إذا كان هناك عالم حيث يكون الأمر منطقيًا"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nypost".

وأضاف ليلارد: "آمل أن يحسموا الأمر بطريقة أو بأخرى"، مشيراً إلى أنه يريد من المنتجين أن يفكوا الشيفرة مرة واحدة وإلى الأبد إذا كان ماخر حياً أو ميتاً.

توجد نظرية شعبية للمعجبين في عالم " Scream "، تقول إن ماشر لا يزال يتنفس، وذلك بعد أن حاولت شركة Spyglass التواصل باريرا لـ محاولة الوصول إلى حل وسط، بعد طردها من السلسلة، وإنسجاب أورتيجا، مما وضع السلسلة في أزمة كبيرة.