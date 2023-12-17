شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد ونسرين طافش وأحمد حاتم ونجوم الفن فى ماستر كلاس يسرا بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين وصناع السينما على حضور ماستر كلاس النجمة يسرا المقامة ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى وتديرها المنتجة ماريان خورى - المدير الفنى للمهرجان ومن أبرز الحضور المخرج مروان حامد، هدى المفتى، نسرين طافش، أحمد حاتم.

وحضر الماستر كلاس أيضًا المخرجة إيناس الدغيدي، الكاتبة إنجى علاء، المخرجة مريم أبو عوف، الكاتب محمد أمين راضى، المطرب أبو وزوجته، المخرج يسرى نصر الله، عمرو منسى.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

ومنح المهرجان جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.