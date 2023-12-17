شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا من مهرجان الجونة: اشتغلت 20 فيلمًا وما نزلوش وسمونى النجمة المعلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا خلال حديثها فى الماستر كلاس الذي تديره ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة وضمن فعاليات الدورة السادسة الاستثنائية: "المخرج علي بدرخان قدمت معه أعمالاً من أحلي أفلامي ومروان حامد استمتعت بالعمل معاه وسمير سيف ومحمد عبد العزيز وصلاح أبو سيف".

وأضافت: "إيناس الدغيدي بدأنا سوى في أول فيلم بعنوان قصر في الهواء، وشوفتلها عفوًا أيها القانون ومن مميزتها أنها جريئة وعملنا سوى فيلم دانتلا مع إلهام شاهين وهي ممثلة عظيمة ومحمود حميدة، وفيلم الوردة الحمراء مع أحمد رمزي وكان حلمًا من أحلامنا أننا نشوفه بس إيناس الدغيدي كسلانة مش عايزة تشتغل غير بالطريقة بتاعتها لكنها مميزة وبتخوف في اللوكيشن".

وأكملت يسرا: "كنت عايزة أطلع دكتورة وبعدين وقولت لا أشتغل في السلك الدبلوماسي وأنا مش فاهمة يعني إيه، أمي وجدتي هما اللي اكتشفوا أني بعرف أمثل".

وأشارت: "في المعمورة بالإسكندرية كان عندي 17 سنة، وشوفت زحمة وناس كتير ملمومة علي سعاد حسني وهي عندها الماظتين في عينيها دعيت ربنا قولت يارب أكون زيها وحلمت باللحظة اللي أبقي فيها زيها".

واستكملت: "صورت بطولة عشرين فيلم منزلوش كلها في العلب وسموني وقتها النجمة المعلبة".

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

ومنح المهرجان جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.