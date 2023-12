“جيميناي أفريقيا وصناعة الافلام” في جلسة نقاش ضمن مهرجان الجونة السينمائي

ناقشت الجلسة النقاشية التي أقيمت يوم السبت في قاعة الكهف في البلازا تحت عنوان “جيميناي أفريقيا” -” إشعال صناعة الأفلام” عدد من الموضوعات الهامة في مجال صناعة الأفلام والجلسة شهدت حضور عدد من الفنانين والمهتمين بصناعة السينما ومنهم المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، المصور السينمائي المصر أحمد المرسي، الممثلة والمنتجة المصرية بشرى رزة، ساره بتادينى مدير المحتوى بشركة وياك والممثلة هدى المفتي والمخرج مرقس عادل.

بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية لداليا شوقي حيث عبّرت عن سعادتها بطاقة الجمهور وقالت اننا سنحاول ان نمزج عالم التك والسينما للتمكين من أجل تسهيل صناعة الأفلام وأوضحت ان الجلسة ستحتوي على 12 PITCH لشركات ناشئة وكان لكل شركة 4 دقائق لعرض مشروعاتهم ومناقشتها مع الحكام وتناولت الجلسة النقاشية عدة محاور ومواضيع رئيسية وبدأت بمقدمة من للمهندس عدلي توما، حيث أوضح ما معنى “سينما تك”. وأوضح ان لدينا الآن أكثر من ألف من رواد الاعمال في “السينما تك” وان هدفنا هو تطوير الصناعة وتحويل الأحلام إلى حقيقة مع الأفكار التي سيتم عرضها خلال الجلسة.

Green Beam كانت اول شركة تبدأ عرض فكرتها وهي شركة للمحافظة على البيئة وهي شركة معنية وصديقة للبيئة.كلاكس ادز كانت الشركة الثانية التي تعرض فكرتها من اول منصة صوتية رقمية في العالم وهي التطور الطبيعي للراديو.

StepInside CinemaTech كانت الشركة الثالثة تعرض فكرها ومنتجها وهي تحويل تجربة التسويق وكيف يمكن استخدام الواقع الافتراضيVR في عملية انتاج وصناعة الأفلام.

Ultimate Battle Royale كانت الشركة الرابعة لعرض فكرتها وهي إعادة تعريف مراكز التسوق وتجارب الترفيه العائلي.

Heptaكانت الشركة الخامسة التي تعرض فكرتها وهي شركة الشباك الواحد One Stop Hub لصناعة الأفلام وكانت الشركة السادسةKoma Waidi لإنتاج أفلام باستخدام هواتف محمولة ويليهاFillmmajor لإنتاج الأفلام القصيرة وجاء بعدها شركة Lconnect لتوصيل وسد الفجوة بين الموهبين وصناع الأفلام وبعدها شركة الكشك وهي مدرسة لصانعي الأفلام من الأطفال وصانعي المحتوى ثم شركة Venu Aiوهي شركة تجمع الاشخاص معًا وتساعد في البحث عن المساحات الإبداعية الفريدة من نوعها وبعدها جاءت شركة Heads وهي مركز للكتابة الإبداعية وكانت شركة Fix It In Post من آخر الشركات التي تعرض افكرها وهي اول شركة انتاج AI واختتمت الجلسة بالنقاش على فكرة الAI وتأثره على مستقبل صناعة الأفلام وأنه ليس ألا اداة للتسهيل وليس لاستبدال المواهب وبعدها تم التصويت ثم الإعلان عن ثلاثة فائزين لاستلام درع تكريمي من قبل لجنة التحكيم وكانوا كالتالي:

الجدير بالذكر أن النسخة السادسة من مهرجان الجونة المقامة تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” تستضف عدد من الدورات الإرشادية والجلسات النقاشية وورش العمل الجديدة،ضمن البرامج التي تعقدها منصة الجونة السينمائية خلال فعاليات المهرجان، بهدف العمل مع صناع السينما الناشئين لتطوير محتوى النصوص السينمائية.