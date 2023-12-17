تأجيل حفل ماجد المهندس في “موسم الرياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” تأجيل حفل “ليلة البرنس والعمالقة” الذي كان مقرراً يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) الحالي ضمن فعاليات موسم الرياض، بسبب وفاة أمير الكويت.

وجاء في بيان أصدرته “روتانا”: “نظراً لوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تم تأجيل حفل ليلة البرنس والعمالقة ضمن حفلات موسم الرياض، وسيتم تحديد الموعد المناسب لاحقًاً”.

ونعى “البرنس” ماجد المهندس الأمير الراحل قائلاً: “نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الكريم، بوفاة المغفور له أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، رحمه الله واسكنه فسيح جناته”.

وكان الديوان الأميري الكويتي نعى أمس (السبت) أمير البلاد الذي وافته المنية عن 86 عاماً.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه”.