قبل عرضه.. فيلم “الإسكندراني” يواجه اتهامات بالسرقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أيام من طرح فيلم “الإسكندراني” للفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف، اشتعلت حرب الاتهمات الموجهة للفيلم بالسرقة.

فبعدما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للفيلم، وتم تحديد الموعد النهائي لعرضه في السينمات بموسم رأس السنة المقبل، وبالتحديد في 4 كانون الثاني (يناير) 2024، وتصدر البوستر الرسمي الفنان أحمد العوضي بطل العمل، لكنه سرعان ما أثار أزمة عبر موقع “X” تويتر سابقا.. حيث وجه الجمهور اتهامات بسرقة فكرة بوستر “الإسكندراني” وبوستر مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة منى زكي الذي تم عرضه بالموسم الرمضاني المنصرم، خاصة البوسترات المنفردة لنجوم العملين.

وأكد عدد كبير من نشطاء موقع “X” تشابه بوسترات الفيلم وبوسترات المسلسل بدرجة كبيرة تكاد تصل للتطابق وهو ما يعني أن الفكرة مأخوذة من المسلسل بالكامل، في حين دافع عدد من جمهور العوضي وخالد يوسف عن الفيلم مؤكدين أن الأحداث في العملين تدور في مدينة ساحلية وهو ما يجعل البوسترات منطقية والتشابه غير مقصود.

فيلم “الإسكندراني” من بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، رحاب الجمل وعدد من الفنانين، وهو من إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.