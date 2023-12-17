فيلم وفاء وآيتن عامر الجديد.. للسيدات فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الفنانة وفاء عامر تصوير فيلم جديد تشاركها فيه شقيقتها آيتن عامر، ويحمل شعار للسيدات فقط بعنوان “جبل الحريم”.

ويعد فيلم “جبل الحريم” تجربة سينمائية جديدة على السينما المصرية حيث إن كل من يشارك فيه من الفنانات فقط ولا يوجد به أي فنان رجل، ليصبح بذلك الفيلم المصري الأول الذي لا يتواجد في أبطاله أي عنصر رجالي.

وكان الفنانة إليهام شاهين قد حاولت من قبل أن تقدم هذه التجربة في فيلم “يوم للستات” إلا أنه تواجد ضمن أبطاله عناصر رجالي منهم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنان محمود قابيل، وغيرهما، وإن غلب على طاقمه العنصر النسائي.

فيلم “جبل الحريم” من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة، بطولة وفاء عامر، وأيتن عامر، وإنجي وجدان، ونهال عنبر، وندى بهجت، ونانسي صلاح، وإلهام عبد البديع.. وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول مشكلات وحكايات نسائية يعاني منها بعض النماذج النسائية في الفيلم.