انهيار منة شلبي بسبب مشهد اغتصاب.. مخرج “تراب الماس” يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال ندوته التكريمية في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، كشف المخرج مروان حامد بعض من كواليس تصوير فيلمه الشهير “تراب الماس”، مؤكداً أن الفيلم تسبب في مرور النجمة منة شلبي بحالة نفسية سيئة.

وقال مروان: “منة شلبي عاشت حالة نفسية سيئة بعد تقديم مشهد الاغتصاب في فيلم (تراب الماس)، هذا العمل كان بالنسبة لها تجربة شديدة الحساسية ونجحت في تقديمها بشكل رائع، ووجود فنان كبير مثل الراحل عزت العلايلي بالعمل أضاف الكثير، وشكل ثقلاً فنياً وشخصيته علقت في عقولنا وترك بها أثراً واضحاً”.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور ندوة مروان حامد في مهرجان الجونة، من بينهم يسرا، محمد فراج، أحمد حاتم، أحمد داش، نور النبوي، أمير المصري، المطرب أبو، سينتيا خليفة، هدى المفتي، هشام عاشور، علا رشدي، سارة عبدالرحمن، المخرج يسري نصر الله، المخرج شريف البنداري، الكاتبة إنجى علاء، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة.

يذكر أن فيلم تراب الماس ينتمي إلى نوعية أعمال الجريمة والغموض، من إنتاج عام 2018، ومن إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، والعمل مأخوذ عن رواية تراب الماس لأحمد مراد، وقدم بطولته آسر ياسين، منة شلبي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، إياد نصار، وشيرين رضا.