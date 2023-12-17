بعد وفاة شقيقه.. هجوم عنيف من أبو الليف على نقابة الموسيقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شن الفنان نادر أبو الليف هجوماً حاداً على نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان مصطفى كامل، بسبب عدم حضوره جنازة شقيقه الفنان عادل أنور، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، واستنكر عدم تقديم نقابة المهن الموسيقية التعازي لأخيه، رغم علاقة الصداقة التي تجمعه بالنقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وقال أبو الليف: “محدش كلمني من النقابة ولا نزلوا نعي في وفاة أخويا، إزاي أخويا يموت أو أي واحد عضو نقابي حد من أهله يموت والنقابة لا تكلمه ولا تعزي أهله، الذوق والأدب والأخلاق والدين اللي بيقول كده بعيدًا عن الصداقة.

وأضاف: “النقابة مغيبة تمامًا عايزة تأخد مننا فلوس فقط، بشوف أشرف زكي مهتم يحضر كل المناسبات وأي موقف علشان محترم، واللي أنا مستغربه إن مصطفى كامل صحبي وكل أعضاء المجلس زمايلي”.

وتابع أبو الليف: “أنا عضو نقابي وحد من أهلي توفي، لازم النقابة تقف جنبي وتساندني وتعزيني، اللي كانوا ماسكين النقابة قبل مصطفى كامل كانوا بيسألوا ويساندوا من أول أحمد فؤاد حسن”.

يذكر أن الفنان عادل أنور شقيق أبو الليف، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ58 عامًا، وأعلن أبو الليف خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، حيث كتب منشورًا جاء فيه: “توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور، رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه، شكرًا”.