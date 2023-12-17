شيرين عبد الوهاب تتخذ قرارات حاسمة بعد طلاقها من حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ساعات من إعلانها طلاقها رسمياً من الفنان حسام حبيب، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب تسوية أزمتها مع شركة روتانا نهائيا، بعد فسخ التعاقد بينهما، وذلك بتسديدها ثمانية ملايين جنيه لصالح الشركة منها ثلاثة ملايين جنيه لعدم التزامها بتعاقدها مع الشركة، وخمسة ملايين أخرى قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الشركة المملوكة لها وروتانا.

وقالت شيرين في تصريحات صحافية، إنها دفعت ثمانية ملايين جنيه لصالح شركة روتانا ملتزمة بما قضت به المحكمة مؤخرًا.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قبلت استئناف شيرين عبد الوهاب وعدلت الحكم بإلزامها بدفع ثلاثة ملايين جنيه لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بدلًا من خمسة ملايين، وذلك بعد إخلالها بالالتزام بشروط العقد مع الشركة، كما أيدت المحكمة إلزام شيرين عبد الوهاب بدفع خمسة ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي المبرم بالعقد بين شركة شيرين للإنتاج الفني وبين روتانا، وذلك بصفتها الممثل القانوني لشركة الأمير للإنتاج الفني.

يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب كان قد أعلن في برنامجه “الحكاية” الذي يقدمه على قناة mbc مصر، انفصال شيرين عبد الوهاب رسمياً من الفنان حسام حبيب بعد زواج أكثر من خمس سنوات.

وأكد أديب أنه اتصل هاتفياً بشيرين حيث أكدت له أن الطلاق تم بشكل رسمي وبهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري وبدون مشاكل وأنها كويسة وهو كويس، لكنها اتخذت القرار بعد حاجات كتير.