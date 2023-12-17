انطلاق عرض مسلسل "عرابة بيروت" والجمهور يتفاعل مع أحداثه

ميرنا وليد - بيروت - انطلق قبل يومين عرض مسلسل "عرابة بيروت" على منصة شاهد، وهو من أعمال المنصة الأصلية.



وبثت حلقتين من المسلسل الذي يُعدّ واحداً من أضخم الانتاجات العربية لهذا العام.

والمسلسل من انتاج "Eagle Films" للمنتج جمال سنان والمخرج فيليب أسمر، وكتابة مازن طه ونور شيشكلي.

ويجمع المسلسل نخبة من الممثلين منهم نور الغندور، مهيار خضور، نادين الراسي، جيسي عبدو، عمار شلق، بديع أبو شقرا، جوليا قصار، كارول عبود، رولا بقسماطي، رودني حداد، رندة كعدي، ايلي متري وعدد آخر من الممثلين.

وتفاعل عدد كبير من المشاهدين مع انطلاق العرض، ومع أحداث الحلقتين، ومن المتوقع أن يكون المسلسل حديث المتابعين خلال الفترة المقبلة بسبب ضخامة انتاجه وقصته المشوقة.