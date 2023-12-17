بالفيديو- مبني على قصة حقيقية..ريان حركة تحمس الجمهور لفيلمها الجديد "يانال"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة اللبنانية ريان حركة البرومو الرسمي لأحدث اعمالها وهو فيلم يحمل إسم "يانال" وذلك عبر حسابها الخاص، وحمست ريان الجمهور لهذا الفيلم حيث علقت على المنشور بالقول : "أغرب قصة حب على وشك الحدوث! بدأ العد التنازلي، 5 أيام أخرى! ابتداءً من 21 ديسمبرلبنان ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات انغمس معنا في قصة حب مليئة بالغموض، تخفي سرًا كبيرًا !! استعد لمغامرة غامضة ومثيرة ستتركك على حافة مقعدك! مزيج غير متوقع من المشاعر والتشويق في فيلم الأكشن والرومانسية الجديد.

اربطوا حزام الأمان، لأن هذه ستكون رحلة برية! وتذكر: إنها قصة أصلية، مبنية على أحداث حقيقية!يانال".

