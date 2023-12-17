بالفيديو- في أجواء الميلاد المجيد..ميريام فارس تحضر للعيد وتزين شجرة الميلاد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بأجواء ميلادية حيث ظهرت وهي تحضر زينة عيد الميلاد وتزين الشجرة وتصنع البعض من الزينة بطريقة يدوية،وعلقت ميريام على الصورة بالقول: "بريق من سحر عيد الميلاد المصنوع يدويًا".
وفي وقت سابق، شاركت ميريام فارس صور ومقاطع فيديو، من عيد ميلاد إبنها، في أجواء عائلية مليئة بالفرح، إلا أن ما فاجأ الجمهور كان حضور زوجها في هذه المناسبة، وظهوره في بعض الصور، إلا أن ميريام حرصت على إبقاء شخصيته مجهولة، حيث لم يظهر وجهه بالكامل، ما أثار ضجة كبيرة بين الجمهور في التعليقات.
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