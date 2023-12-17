بالصور- بأجواء رومنسية مليئة بالحب..ندى الكامل في احضان زوجها أحمد خالد

ميرنا وليد - بيروت - أطلت ندى الكامل، طليقة الممثل المصري أحمد الفيشاوي إلى جانب زوجها الممثل المصري أحمد خالد في صور نشتها عبر حسابه الخاص على مواقع التوالص الإجتماعي، حيث ظهرت ندى بأجواء من الرومنسية جالسةً في أحضان زوجها، في أجواء عيد المسلاد المجيد.



من جهة ثانية، كان كشف أحمد خالد أموراً عن علاقته بزوجته ندى الكامل، قائلاً إنه يعرفها منذ مدة، وتقدم لها بعد سنة من انفصالها عن الممثل أحمد الفيشاوي، لكنها لم توافق بسبب تجربتها مع الفيشاوي، إنما حبه الشديد لها جعلها توافق عليه في النهاية، بعد أن أقنعها بأن الحياة معه سوف تكون مختلفة.

وقال أحمد خالد في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، إنه سيقيم حفل زفاف خلال الفترة المقبلة بحضور عدد من المقربين والأصدقاء، موضحاً أن فارق العمر بينهما هو سنتين فقط، وليس عشر سنوات كما تناقل البعض.

