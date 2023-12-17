خاص - أمينة خليل : يسعدني هذا اللقب .. وهكذا أصف آسر ياسين

ميرنا وليد - بيروت - اختارت الممثلة أمينة خليل أن ترسم لنفسها مسارًا مختلفًا منذ خطواتها الأولى في عالم الفن، حتى أصبحت حاليًا واحدة من نجمات الصف الأول، وبدأ الكثيرون يطلقون عليها لقب "تميمة حظ"، نظرًا لنجاح أي عمل تشارك فيه، ومؤخرا عرض لها في السينمات أكثر من فيلم مثل شماريخ ووش في وش، واللذان حققا نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، كما أصبحت أيضًا واحدة من نجمات شهر رمضان، فالجمهور أصبح ينتظر جديدها في كل موسم، خاصة أنها دائما تناقش قضايا جديدة، وكان لموقع "الفن" هذا الحوار معها لمعرفة كواليس أعمالها الأخيرة وسر ارتباط اسمها بقضايا النساء وتجربتها في لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر:

حدثينا عن كواليس فيلم شماريخ ؟

الكواليس كانت ممتعة للغاية، خاصة أننا صورنا في أكثر من موقع تصوير مختلف، فكانت تجربة رائعة، كما أنني حققت حلمي بتقديم مشاهد الأكشن، واستطعت أن أظهر للجمهور بشكل جديد عن الأدوار التي تعودوا أن يروني فيها.

وماذا عن تعاونك مع الممثل آسر ياسين خاصة أن الجمهور وجد كيمياء بينكما؟

هو فنان رائع ومثقف، ومعجبة بطريقة تمثيله ومسيرته الفنية، وتجمعني به علاقة صداقة قوية ودائما أخذ رأيه في مشاريعي الفنية، وأتمنى التعاون معه مرة أخرى في أعمال جديدة.

شماريخ نال استحان الجمهور السعودي خلال عرضه في مهرجان البحر الأحمر .. هل جعلكي ذلك مطمئنة أم كنتي مترقبة رد فعل الجمهور المصري؟

في البداية بمجرد معرفتي بعرض الفيلم في السعودية شعرت بفخر كبير والجمهور هناك رحب بنا وتلقيت العديد من ردود الفعل الجيدة عن الفيلم، ولكن ذلك لم يمنع أنني كنت في حالة ترقب لمعرفة ردود فعل جمهور بلدي في مصر.

وكيف كانت تجربتك كعضوة في لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر؟

هذه التجربة فادتني للغاية وتعلمت منها الكثير، فالجلوس والمناقشة مع أعضاء لجنة التحكيم تجعلني أتعرف على عوالم وأفكار جديدة واكتسبت خبرات كثيرة، وبشكر إدارة المهرجان على اختيارهم لي.

الممثل آسر ياسين تعرض لإصابة بسبب مشاهد الأكشن في الفيلم .. فكيف تجنبتي حدوث الإصابات؟

تدربت كثيرا على مشاهد الأكشن خاصة أن الفيلم يحتوي على الكثير منها، وكنت حريصة للغاية على طريقة أدائي والحركات التي سأقدمها في المشاهد حتى أبتعد عن أي أمر يسبب لي أية إصابة، كما أن المخرج عمرو سلامة جلب لنا دانيال شوي، مصمم معارك، وساعدنا على خروج هذه المشاهد بشكل آمن.

ما المشاهد الصعبة التي لن تنسيها من كواليس فيلم شماريخ؟

الفيلم يحتوي على الكثير من المشاهد الصعبة مثل مشهد الكلاب والثعلب، بالإضافة للمشاهد التي يوجد بها دخان أو حرائق، فبالرغم من خوفي من الحيوانات لكني كنت اتعامل مع كل المشاهد الصعبة على أنها تحدي كبير ويجب أن اجتازه.

صورتي فيلم "وش في وش" بنفس توقيت تصوير "شماريخ" .. فمن فيهما كانت كواليسه أمتع بالنسبة لك؟

كل فيلم كان تجربة مختلفة عن الآخر، واستمعت للغاية بكواليس شماريخ نظرا أننا صورنا في أكثر من موقع تصوير مختلف مثل محاجر حلوان وفي الصحراء في درجة حرارة عالية، لكن وش في وش صورناه في لوكيشن واحد.

"تميمة حظ" أصبح لقبك في الفترة الأخيرة ووصفك به الكثيرون .. فهل هذا أسعدك أم جعلك تخافين؟

أنا دائما أحب أن أكون في تحدي مع نفسي سواء في عملي أو حياتي الشخصية، وهذا اللقب والإشادة التي أسمعها من الكثيرين، تسعدني للغاية وتجعلني أركز أكثر في خطواتي المقبلة بعالم الفن، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور.

يعرض لكي حاليا فيلمان وهما "شماريخ" و"وش في وش" وتنتظرين عرض "شقو" و"فرقة الموت" .. فهل تركيزك في السينما مقصود أم الأمر جاء بالصدفة؟

أحب السينما للغاية وكنت أحرص على المشاركة بها هذا العام، ومن حسن حظي أن هذا الكم من الأعمال السينمائية عرض عليّ في فترة واحدة، ولكني كنت متخوفة من عدم توافق مواعيد التصوير، ولكن كل شئ سار على ما يرام.

الجمهور ربط اسمك بقضايا النساء في الفترة الأخيرة .. فهل تحبين أن يتم وضعك في هذا القالب ؟

أنا دائما أبحث عن الاختلاف في المواضيع التي أقدمها في أعمالي، وتقديمي أكثر من عمل يناقش قضايا النساء في الفترة الأخيرة جاء بالصدفة، فأنا لم أقرر أبدا في حياتي أن يكون هذا هو الشكل الذي سأظهر به للجمهور دائما، ولكن بالرغم من ذلك أنا سعيدة أن هناك بعض السيدات يروني أتحدث بأصواتهن.

قدمتي العديد من الأعمال خلال السنوات الماضية .. فما هو الأصعب؟

أحب كل الأعمال التي قدمتها واعتز بها للغاية، ولكن مسلسل خلي بالك من زيزي كان تجربة صعبة ومؤلمة نظرًا لطبيعة الموضوع الذي ناقشناها خلال الأحداث.

رمضان المقبل على الأبواب .. فماذا عن مشاركتك فيه ؟

لم أحسم قراري حتى الآن، حيث أنني مازلت أقرأ العديد من السيناريوهات في الفترة الحالية، وفي حالة وجود سيناريو جذاب وبه فكرة جديدة سأوافق عليه وأكون مع جمهوري في رمضان المقبل، وحتى الآن سأظهر فقط ضيفة شرف في الكبير أوي 8 مع أحمد مكي.