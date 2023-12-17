بالفيديو: حامد الضبعان يثير الجدل بالإعلان عن هذا السر لأول مرة

كشف الفنان حامد الضبعان، في مقطع فيديو متداول عبر منصة “إكس”، عن أنه سبق أن خطب أكثر من 60 مرة، من جميع أنحاء العالم.

وقال الضبعان: “أنا كنت أرفض هذه الخطوبات، لأنني كنت أعتقد أنها ردة فعل على شهرتي، فكلما صعدت شهرتي، زادت هذه الخطوبات”.

وأضاف: “لكن الآن، وبعد مرور سنوات، أعتقد أن هذه الخطوبات كانت تعبيرًا عن إعجاب الناس بي، وأنا أشكرهم على ذلك”.