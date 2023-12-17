كشف مشهور سناب شات غازي الذيابي عن اختياره لو تم سؤاله ” لمن تشفع : لأبوك ولا لأمك؟”. وقال الذيابي : لو حكم علي هالموقف وصرت بين خيارين لا ثالث لهما والله إني بشفع لأبوي ، تدري ليش؟ لأن الجنة تحت أقدام أمي

وتابع: فأمي بإذن الله مرورها للجنة أسهل وأيسر من مرور أبوي، أنا بشفع لأبوي الجنة تحت أقدام أمي ولها رب يرحمها .

وأضاف: المرأة رحمتها وحنيتها وطريقة تكوينها وشيل جنينها ما أظن الله بيقصر عليها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: غازي الذيابي يختار أن يشفع لوالده بدلا عن والدته لدخول الجنة ويكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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