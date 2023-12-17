شاهد زوجة عبدالله الودعاني في آخر ظهور لها عبر سناب شات

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نشرت أريج الأحمري، زوجة المشهور على وسائل التواصل الاجتماعي عبدالله الودعاني، صورة جديدة لنفسها دون كشف وجهها.
وظهرت الأحمري في الصورة التي نشرتها على حسابها في سناب شات بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت ملابس متناسقة بين اللونين الأسود والأبيض.
وعلقت أريج الأحمري على الصورة بتحية مسائية لمتابعيها، ولكنها لم تظهر ملامح وجهها.
يُذكر أن عبدالله الودعاني قد عقد قرانه على أريج قبل بضعة أسابيع، وسط فرحة وسعادة عائلية.
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