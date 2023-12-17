شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: اتعرض عليا فيلمين فى هوليوود وفرنسا وأجر مليون دولار ورفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة الكبيرة يسرا عن محطاتها الفنية وتعاونها مع الزعيم عادل إمام خلال ندوة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة قائلة: "عملت 17 فيلمًا مع عادل إمام من أحلى أعمالي وهو دمه خفيف وبيكون حافظ كل حاجة وبيخلي الحياة لذيذة وسهلة وتستمعي بالشغل معه وبيختار موضوعات مهمة".

عن الأدوار الجريئة التي عرضت عليها قالت يسرا: علي حسب الدور هل أنا هفيده ولا هو هيفيدني والجرأة جزء من الشكل بتاعي، متابعة: عملت مع رأفت الميهي أحلى فيلم وهو الأفوكاتو وفي ناس وقفت ضدنا في محاكم ولا أنسي موقف في مرة ناس معديين ندهوا عليا عاوزين نتجوزك يا عطية".

وعن تلقيها عروضًا من خارج مصر قالت يسرا: جالي فرصتين اشتغل بره مصر كان في هوليود وفرنسا ورفضت الاتنين لأن السيناريو معجبنيش وأتعرض عليا مليون دولار وقتها، وأنا عمرى مع حبيت ولا أتمنيت اشتغل بره لأن أنا رقم 1 في الوطن العربي والناس بتحبني أروح برة وأبقى رقم 12 ليه.

وحضر الماستر كلاس المخرج مروان حامد، هدى المفتى، نسرين طافش، أحمد حاتم، المخرجة إيناس الدغيدي، الكاتبة انجى علاء، المخرجة مريم أبو عوف، الكاتب محمد أمين راضى، المطرب أبو وزوجته، المخرج يسرى نصر الله، عمرو منسى، أمير المصرى

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

ومنح المهرجان جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.