شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا من مهرجان الجونة: أحداث غزة لا يمكن تتنسى مع الزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة يسرا حديثها فى الماستر كلاس الخاصة بها والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى عن إقامة الدورة السادسة الاستثنائية هذا العام بسبب الأحداث فى غزة والتى لن تنسى حتى مع مرور الوقت والزمن، كما أن العالم كله أحواله غير طبيعية، ولكن ميزة أى مهرجان وجود نقاش دائر وهناك حقيقة تظهر لأنها تسجل.

وأضافت يسرا أن تجارب الحياة فى الشغل والاختيارات علمتها الكثير فى حياتها وذلك خلال المحطات مع المخرجين والكتاب والأستاذة الكبار الذين تركوا فيها بصمة كبيرة قائلة: "لو عندى تاريخ هيكون من الأساتذة اللى اتعاملت معاهم وعلمونى حاجات كتير، فمثلاً زمان أما كنت صغيرة أذهب أشرب فنجان قهوة مع أستاذ وحيد حامد أو يوسف شاهين أتعلم منهم ومن دماغهم".

وحضر الماستر كلاس المخرج مروان حامد، هدى المفتى، نسرين طافش، أحمد حاتم، المخرجة إيناس الدغيدي، الكاتبة انجى علاء، المخرجة مريم أبو عوف، الكاتب محمد أمين راضى، المطرب أبو وزوجته، المخرج يسرى نصر الله، عمرو منسى، أمير المصرى

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

ومنح المهرجان جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.