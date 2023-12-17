شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: زوجى خالد حب عمرى وندمت على ارتباطى بشخص خطأ فى بداياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة يسرا أن الحب معنى جميل ورائع وقوى ومن يعرف الحب يقدر على التسامح والتغاضى عن أشياء صغيرة لافتة إلى أنها كان لديها تجارب عاطفية قائلة: "حبيت كتير ولكن أكبر حب فى زوجى خالد سليم فهو حب عمرى بس حبيت قبله شوية".

وأوضحت يسرا خلال خلال الماستر كلاس الخاصة بها والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى أن حياتها فى البداية كانت صعبة ولم تكن سهلة أبدًا على المستوى الإنسانى والفنى وقالت: "كانت حياة صعبة فيها تحديات ليا كبنى آدمة، فمريت بعقبات كتير بيها فى حياتى، وخصوصًا لما بتصولى لمرحلة نجومية معنية بتبقى خايقة من غلطة تضيع مجهودك كله، فالازمات يا إما بتطلعى منها مهزومة يا منتصرة، ومفيش أزمة مهزمتنيش قى الأول وانتصرت عليها بعدين".

وتطرقت علاقتك بربنا وقالت: علاقتى بربنا هيا اللى قوتنى فى كل مراحل حياتى، فلو اتظلمت ربنا هيرجعلى حقى، وعلاقتى بيه إنى مؤمنة تماما إن كل واحد ليه علاقة روحانية مع الله فى لحظات، أما علاقتى بالفلوس إنى مش عاوزة أحتاج لأى حد ومش عاوزة أبقى مديونة لحد وكل اللى عاوزاه أبقى مستورة".

وعن الندم فى حياتها وقراراتها الخاطئة أشارت يسرا إلى: "أكيد فى قرارات كتير أخدتها وكانت غلط، والمشكلة أن غلطت الكبير الصغيرة تكون كبيرة، وفى فترة من حياتى اخترت حاجات غلط واخترت شخص غلط ارتبطت بيه

ومهنيا فى حاجات اخترتها بجهل مهنيا فى اول حياتى رغبة فى التواجد ومكنتش اعرف كلمة اختيار".

وحضر الماستر كلاس المخرج ليلى علوى، مروان حامد، هنا شيحة، هدى المفتى، نسرين طافش، أحمد حاتم، المخرجة إيناس الدغيدي، محمد شاهين، الكاتبة انجى علاء، المخرجة مريم أبو عوف، الكاتب محمد أمين راضى، المطرب أبو وزوجته، المخرج يسرى نصر الله، عمرو منسى، أمير المصرى، سلوى محمد على.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.