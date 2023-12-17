شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن جاك أكسلرود بعد وفاته عن عمر 93 عاما.. ترك الهندسة من أجل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الممثل العالمي جاك أكسلورد عن عمر 93 عامًا، مخلفًا حالة كبيرة من الحزن وسط معجبيه ممن تعلقوا بأعماله الذى شارك بها في مسيرة طويلة ونتعرض لأبرزها في السطور التالية.

اشتهر جاك أكسلورد بأدواره في عدد من المسلسلات مثل "General Hospital"

أيضاً كان له بصمة واضحة بمسلسل "Gray's Anatomy" الذى شارك فيه بصورة كبيرة.

ربما لا يعلم كثيرون أن الراحل كان في الأساس مهندسًا معماريًا قبل أن تأخذ حياته منحني آخر مع عشقه للفن وشغفه بالتمثيل الذى اتجه إليه واحترفه.

اشتهر بشخصيته في مسلسل "Grey's Anatomy" الذى لعب فيه دور مريض طاعن في السن.

جدير بالذكر أن أكسلورد لا يعد الوحيد الذى رحل عن عالمنا هذا العام ممن شاركوا بمسلسل General Hospitalإذ سبق ورحلت عن عالمنا الممثلة الشهيرة جاكلين زيمان، والتي اشتهرت بدورها في نفس المسلسل General Hospital ، وذلك عن عمر يناهز 70 عاماً، وفقاً لما أعلنه فرانك فالنتيني، أحد المنتجين الذين تعاملوا معها، بعدما كتب خلال تغريدة على تويتر : ""بالنيابة عن عائلةGeneral Hospital ، أشعر بالحزن الشديد لإعلان وفاة جاكلين زيمان".