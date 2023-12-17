شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: قولت ليوسف شاهين مش هشتغل معاك وقريت حدوتة مصرية 10 مرات ومفهمتوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة يسرا عن علاقتها بالكاتب الكبير وحيد حامد وأول فيلم قدمته معه بعنوان "أرزاق يا دنيا" مع نور الشريف متابعة: كنت لسه فى بداية المعرفة بوحيد، والحقيقة لقيته شخص تشتاقله طول الوقت إنك تقعدى معاه وتشكيله همومك ومشاكلك وهو بيقدر يحلها وبيفكر دايمًا فى الواحد.

وتطرقت يسرا للحديث عن المخرج الراحل يوسف شاهين باعتباره من الأساتذة الذين أثروا فيها خلال مشوارها وقالت خلال الماستر كلاس الخاصة بها والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى: "يوسف شاهين أول مرة قابلته قلت له مش هعرف أشتغل معاك علشان خفت من الفشل وانه هيكون ليه أثر كبير عليا"

وأضافت يسرا :"يوسف شاهين طلب منى أغير لون شعرى من البلوند إلى الأسود فرديت عليه انى هبقى وحشة، ولكنه صمم، ولما ادانى "ورق حدوتة مصرية" قريته 10 مرات مفهمتوش خالص، وهو الأول كان عارض عليا الأول دور الأخت وأنان قلت له إنى عاوزة دور مراته ورحت معتذرة له وعملت حاجات علشان يكرهنى وميكلمنيش تانى".

وتابعت يسرا:"بعد 3 شهور وانا كنت قاعدة عند خالتى ونايمة لقيت واحد داخل عليا (يوسف شاهين) الأوضة وبيصحينى فجأة ويقولى قومى علشان عندنا تصوير الفيلم، والبسى عقبال ما أعملك القهوة، وكمان فتح الدولاب ونقى كل اللبس بتاع الشخصية فى الفيلم وقلت له حاضر يا أستاذ وعملت الفيلم بنفس الملابس اللى اختارها".

وحضر الماستر كلاس المخرج ليلى علوى، مروان حامد، هنا شيحة، هدى المفتى، نسرين طافش، أحمد حاتم، المخرجة إيناس الدغيدي، الكاتبة انجى علاء، المخرجة مريم أبو عوف، الكاتب محمد أمين راضى، المطرب أبو وزوجته، المخرج يسرى نصر الله، عمرو منسى، أمير المصرى، سلوى محمد على.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

ومنح المهرجان جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.