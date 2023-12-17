شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الفنان جمال عبد الناصر تكشف حقيقة تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة فاطمة الكاشف زوجة النجم جمال عبد الناصر الأخبار التي انتشرت في الساعات الأخيرة حول تعرضه لـ وعكة صحية، حيث كتبت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى: "الحمد لله النجم المحترم جمال عبد الناصر الآن بخير وأنا حبيت أطمن كل أحبابه وجمهوره لأن فى مواقع للأسف نشرت أخبارًا غير صحيحة من مصادر مجهولة وإن شاء الله قريبا يصور الجزء الثانى من مسلسل وسط البلد، دعواتكم له بتمام العافية والنجاح والتوفيق فى الأعمال القادمة مع أرق تحياتي وتقديري لكم جميعا ".

فاطمة الكاشف عن جمال عبد الناصر

يذكر أن آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر، مسلسل "رسالة الإمام" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

أما فاطمة الكاشف فكان آخر أعمالها مسلسل "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات والذى عرض مؤخراً، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، ساندى على، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.