شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ممثلة فى هوليود لدغها عنكبوت وكيف تم إنقاذها من زميلها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ الممثل العالمى جلين باول زميلته الممثلة الشابة سيدني سويني من لدغة عنكبوت أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم Anyone But You في أستراليا، حيث كشف باول ما حدث حيث أكد أن من كان يتواجد في موقع التصوير كان يتخيلون أن سيدنى لا تزال تمثل.



جلين باول وسيدنى سوينى

وفقًا لباول، كان العنكبوت الذى وصفه بـ "عنكبوتًا صيادًا ضخمًا"، وقال: "كانت هناك نبرة مختلفة لصوتها، بعد تعرضها لـ لدغة العنكبوت"، ولحسن الحظ، لم تكن اللدغة خطيرة للغاية، وتمكنت سويني من مواصلة العمل بعد تناول بعض الأدوية.

المشهد المعني يدور على منحدر، ويتضمن شخصية باول وهي تتعرى على عجل أمام شخصية سويني خوفًا من زحف العناكب تحت ملابسه، وقال باول لـ موقع Variety في العرض الأول للفيلم في نيويورك: "إن خلع ملابسك على جانب الجرف على عجل ليس آمنًا أيضًا، ولا أحد يتحدث عن مسألة السلامة في موقع التصوير، حيث كدت أن أموت وأنا أسقط من منحدر وأخلع سروالي بسرعة كبيرة، ولكنه مشهد ممتع حقًا، لذا كان الأمر يستحق كل هذا العناء".

وأشار الثنائى إلى أن المشهد استغرق نصف يوم للتصوير، ويدور العمل بعد موعد غرامى أول مذهل، يتحول الانجذاب الناري بين بيا وبن إلى برودة الجليد، حتى يجدا نفسيهما يجتمعان بشكل غير متوقع في حفل زفاف في أستراليا، لذا فإنهم يفعلون ما قد يفعله أي شخصين بالغين، ويتظاهران بأنهما زوجين.