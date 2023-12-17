بالصور- بإطلالة شتوية مميزة..منة فضالي توجه رسالة قبل نهاية السنة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية منة فضالي بأخر إطلالة لها عبر حسابها الخاص حيث شاركت صورة ظهرت فيها بلوك شتوي مميز إرتدت فيه توب باللون الأبيض ذات عنق طويل مع معطف طويل باللون الأسود من الفرو، ووجهت رسالة قبل نهاية هذه السنة قالت فيها: "قبل نهاية العام، شكرًا لكل من ساعدني في التغلب على حزني، أحبني، حفظ سري، قال كلمة طيبة، ابتسم، ساعدني، تحدث معي".



وكانت نشرت منة فضالي صوراً لها مع الممثلة المصرية هالة صدقي، وذلك من كواليس مسرحية "صوابع زينب".

وعلّقت منة فضالي على الصور بالقول: "الحب كله بحبها من قلبي واحلى شغل معاكي كفايه قلبها و روحها الحلوه، زينب في صوابع زينب مبروك يا قلبي نورتي المسرح وانتي اضافه ل اي عمل وحقيقي انتي مكسب ل اي حد يعرفك او يشتغل معاكي بحبك يا ملكه احلي هالوله".

وتدور قصة مسرحية "صوابع زينب" حول سيدة بهذا الاسم، وهي أم لثلاث بنات، هن سندس وداليا ونانسي، يعشن معاً في أحد الأحياء الشعبية، وتدور أهداف زينب في الحياة، حول زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن.

