فيديو نادر للغاية.. تعرفوا إلى زوجة سعد لمجرد الهندية "ثمين"

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم للفنان المغربي سعد لمجرد، ظهر فيه خلال مشاركته في برنامج المواهب "سوبر ستار" حيث وجه كلمة شكر لزوجت في ذلك الوقت والتي تدعى "ثمين"، وظهرت "ثمين" في الفيديو وهي من الجنسية الهندية.



وكان تزوج سعد لمجرد من زوجته الأولى "ثمين" التي ارتبط بها خلال وقت إقامته في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أظهرها خلال مشاركته في برنامج "سوبر ستار" سنة 2007، قبل أن يتم الطلاق بينهما في ما بعد.

وكان قد تواجد سعد لمجرد في السباق الختامي للفورمولا 1 في أبو ظبي والتقى بالفنانة اللبنانية إليسا بعد فترة من الفراق. النجاح الذي حققه هذان النجمان بأغنية "من أول دقيقة" جعل فيديو لقائهما يتصدر الفيديوهات الاكثر مشاهدة من هذا الحدث. وظهرت إليسا بإطلالة كاجوال، عبارة عن بنطلون وقميص من الجينز، أما سعد فاختار ايضاً اطلالة رياضية، عبارة عن بنطلون أسود، وبولو باللون الزهري ونسق معهما قبعة.

