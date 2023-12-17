ترند الانفصال السنوي.. شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ياسر رشاد - القاهرة - اعتاد الجمهور فى اواخر كل عام فى الثلاث الاعوام الماضيه بخبر انفصال الفنانه شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب ليتصدرا الترند حيث اصبح معظم النجوم تتعمد الصعود فوق «الترند» بشتى الطرق، حتى ولو قاموا بفعل شىء غير مستحب ولا يتقبله الجمهور. المهم عندهم هو تحقيق أكبر عدد من المشاهدة وتصدر «الترند».

حيث ظهرت شيرين للمرة الثالثة كالمعتاد بخبر انفصالها من حسام حبيب وكان هذا سبب فى غضب الكثير من الجمهور واتهمهما الكثير بقصد تنصع الترند فى كل نهاية عام .

وفقدت شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب حب الجمهور لهم بسبب هذه الطرق الغير محبوبه لتصدر الترند واعترض عليها كثير من الجماهير من خلال مواقع التواصل الاجتماعى و«السوشيال» ميديا، فالجماهير لا تعترض على «التريند» فى حد ذاته ولكن الاعتراض على الطريقة التى تصنع «التريند».







وفي أول رد فعل لها بعد تأكيد خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، قامت شيرين عبد الوهاب بحذف صورهما سويا عبر حسابها بانستجرام.



وعلى الرغم من حذفها جميع الصور التي تجمعها بحسام حبيب إلا أنا اكتفت بصورة وحيدة وهي بوستر ألبومه "فرق كتير"وهي الصورة التي كانت تهنئه من خلالها بطرح البومه عندما كانت تجمعهما علاقة صداقة عام 2016.



وعلقت شيرين على صورة الألبوم حينها "ألف مبروك على ألبومك الجديد يا حسام، أنا بجد فخورة بيك وبشغلك واتبسطت جداً بشغلنا سوا فى "كل ما أغني"، ربنا يوفقك ويكتبلك النجاح في كل اللي جاي".



ومن ناحية أخرى، كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل الاتصال الذي أجراه بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وتأكيدها خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب.



وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر: "من ساعة نزل خبر عن طلاق النجمة الكبيرة شيرين وحسام حبيب، وطبعا اتصلت بها لأعرف الحقيقة، وشيرين أكدت لبرنامج الحكاية إن الطلاق قد حدث، ووصفت الطلاق بإنه كان حضاريا وباحترام وهدوء وبدون مشاكل، وقالت بالنص إنها بحالة جيدة وحسام أيضا بحالة جيدة، ولكن قرروا يطلقوا بعد عواصف كثيرة".



كما كشف عمرو أديب عن أن شيرين عبد الوهاب حلت ضيفة عليه في حلقة من برنامج بودكاست Big Time، الذي يقدمه مع النجمة أصالة قائلا: "من ضمن حلقات البودكاست التي سجلتها هنا في الرياض لقاء مع شيرين، ومهما حكيت لكم لن تصدقوا ما قالته شيرين عن الأشياء التي عانت منها في الفترة الأخيرة، وأرجو أن يكون هذا الأمر بداية جديدة لهم".

وأضاف: "قابلت شيرين من 10 أيام تقريبا، وكانت واقفة على رجلها وفي حالة أفضل، وقالت إنها بتعمل 5 أغاني جديدة هتنزل قريب، وعاملة دايت وصحتها أفضل، وغنت مع أصالة خلال اللقاء".





حيث وقع الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثالثة بعدما وقعت خلافات بينهما في السعودية.

كما شهدت العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلافا حادا بسبب تدخله في عملها خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت العاصمة السعودية “الرياض” مؤخرا خلافا بين الثنائي، حيث طلب حسام حبيب من الشركة المنظمة لحفل شيرين تأجيله دون الرجوع اليها، وهو ما أغضب شيرين عبد الوهاب ودفعها للعودة إلي القاهرة مع فريق عملها.

وفى هذا السياق علق المطرب وائل جسار، على أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب بعد تداول أنباء عن وقوع خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وتابع وائل جسار، أنه تعرف على المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من خلال حفل روائع الموجي في السعودية، وتوطدت العلاقة بينهما بشكل كبير.

وأضاف "شيرين أنا بحبها هي وحسام زوجها أخواتي وعندها إحساس عالي وصداقة متينة ولما بيحبوا شخص بيحبوه بطريقة مش طبيعية".

وعن توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب، قال: "أبدا مفيش الكلام ده.. دول سمن على عسل ربنا يحفظهم دايما من العين.. بالعكس حسام دايما منتبه لشيرين وهي جنبه وبتحبه وكل اللي بيحصل محض شائعات".

يذكر أن شيرين شاركت مؤخرا في حفل "روائع السنباطي"، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي مساء الخميس 30 نوفمبر.

وأعلن موسم الرياض عن إقامة حفل غنائي إضافي للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد تألقها في ختام ليلة "روائع السنباطي".

وأعربت شيرين عن سعادتها بالمشاركة في حفل "روائع السنباطي" قائلة: "اسمحوا لي أحيي المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا، وعايزة أقول ألف شكر على كل حاجة بتحصل معانا. معالي المستشار ألف شكر لحبك وتقديرك للفن المصري والفنانين المصريين".

وأطربت شيرين جمهور الحفل بأغنية "عودت عيني" لأم كلثوم، من ألحان رياض السنباطي، وكلمات أحمد رامي، وسط تفاعل كبير من جمهورها منذ لحظة وصولها، بدأ بهتاف واحد من الجمهور "بنحبك يا شوشو".



شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قصة حب بدأت بالصداقة، وتحوّلت لمعزوفة تغنى بها جمهور الثنائي، بعد زواجهما في منزل العروس، بحضور بعض الأصدقاء والمقربين في أبريل 2018.



خالف زواج شيرين وحسام حبيب كل التوقعات بعدما استمر قرابة الست سنوات، قبل أن تعلن شيرين، انفصالها رسميًا عن حسام للمرة الثالثة، بعد تراكم الخلافات بينهما، التي وصلت للمحاكم والمشاجرات، والتراشق بالألفاظ على وسائل الإعلام، ورغم محاولات الثنائي العودة من جديد، إلا أن الأمر وصل في نهاية المطاف إلى الطلاق الأخير.

حيث كان الانفصال الأول في 2020 والغريب في علاقة شيرين وحسام حبيب، أنّ الانفصالات بينهما، دائمًا ما تحدث في نهاية العام، وتحديدًا في الشهر الأخير من السنة أو في الأيام الأخيرة من نوفمبر لتتصدر الترند.

في عام 2020 بعد مرور عامين على الزواج، وتحديدًا في نوفمبر، كان الطلاق الأول بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بعد خلافات بينهما حول إدارة أعمال المطربة الشهيرة.

وحدث الانفصال الثاني في 2021 ، ومن المفارقة العجيبة أن الطلاق الثاني بين شيرين وحسام، حدث ديسمبر 2021، حينما أجرت شيرين عبد الوهاب ، مداخلة في برنامج تلفزيوني، تحدثت فيها عن حسام، وأكدت خبر الطلاق، ثمّ طلت على الجمهور بقصة شعر على «الزيرو» لتتصدر الترند ايضا ، خلال إحيائها حفلا غنائيا فى مدينة أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، فى أول ظهور لها بعد طلاقها من حسام حبيب.

وتداول عدد من رواد «السوشيال ميديا» فيديو من الحفل قالت فيه شيرين: تقبلونى بشكلى ده.. أنتوا عارفين إن أنا كدة فقت».