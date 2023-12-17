أحلام تتخطى المليون مشاهدة بكليب "صوت الأنا"

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الكليب الجديد “صوت الأنا” للفنانة أحلام، أكثر من مليون و 100 ألف مشاهدة، خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية صوت الأنا من كلمات : الشاعرة الكبيرة العالية الحان : ناصر الصالح توزيع : أسامة الهندي ، والكليب من إخراج أحلام للمرة الأولى في مسيرتها.

تفاصيل أغنية “صوت الانا”

وَ من هُنا.. من قمّة الصمت وْ على هام العنا واقف وانا..إطلالتي الدنيا الرحيبة..ومن خلفي الظلام لي قلب ويسكن به حبيبه..يصحى وينام واقِف وانا..إيدٍ تِدِف الليل وإتصِد العتيم و إيدٍ تِجِر الشمس وحبالي السنا —— ويا صوت الأنا العالي...على وَجه الفضا الخالي أبي صرخة من الأعماق…تـِهـز أركـانـها الآفـاق تِعَلِّمها إني بالحالي..بعون الواحد الوالي وِقَفت وْ تحتي هْمومٍ ٍ..تِغَطّي جْبالها ظْلالي ..وانا لْحالي ولا عمري نطقت الآه..تِعب وقتي..يبي هالصوت ويتمناه أنا الصمت بضجيج الكون…أنا الصبر وأنا المفتاح وانا الحب اللي شايل حب..وفي قلبي قلب وإذا لجله تعبت أرتاح انا يالضيق انا اللي هناك…انا الشامخ على شْموخك انا اللي ما سَـعى لِرضاك…ولا يعنـي لي رْضـوخِـك أنا هذا وْعلى خبري…يمِل من طول بالي الهَم..ولا أهتم يمُر سيفه على صبري…وَلا أدري…من اللي فينا ينزف دم وكيف اللي إنجرح مبري…وليش الجارح إتألم؟! واثاري لمّا تطغى الروح…على الدنيا..ترد تحيا..وتتعلّم ويْا كبر الآه إذا المجروح…في وجه الجارح إتبسّم

حفل أحلام مع أصالة في الإمارات

كانت قد أحيت أحلام مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الإمارات بمشاركة الفنانة أصالة، وذلك على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي، وتغنت بباقة مميزة من إصداراتها الجديدة والقديمة وسط حضور كامل العدد.

أغنية وياك لـ أحلام

وعلى الصعيد الغنائي طرحت حديثًا أغنية “وياك"، والتي سجلت أكثر من 15 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “وياك وياك خليني وياك مقدر بلياك تعرفني احبك ما اريد ما اريد غيرك ولا اريد ليش اسكن ابعيد يالبيتي قلبك انت ماكو مثلك وماكو شي يشبهك رحت فدوه فدوه فدوه فدوه لهالجمال يالدوخني شكلك شنو هذا وجهك كنه صوره حلوه حلوه حلوه امن الخيال تدري انته لو انته سجن ما راح اخليك جريمة اسوي لخاطرك حتى انسجن بيك —— اشتاق اشتاق لعيونك اشتاق ما احب الفراق واحبك انته ياناس ياناس ما افكر ابناس هو اني الاحساس منك عرفته انته لي آني .. وغيرك ماكو ثاني حلو وجهك من عرفتك حبيت الحياة تعرف من اشمك ودي بروحي اضمك قلبي انته انته انته وغيرك ماكو ناس تدري انته لو انته سجن ما راح اخليك جريمة اسوي لخاطرك حتى انسجن بيك ”