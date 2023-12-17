"زهرة المدائن".. معرض تشكيلي يتناول القضية الفلسطينية في مكتبة مصر الجديدة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، في الساعة الرابعة عصر غد الاثنين معرض للفن التشكيلى بعنوان "زهرة الدائن"، الذى يضم اكثر من 30 لوحة فنية تعبرعن مأساة الشعب الفلسطينى الصامد وتحديه للغطرسة الصهيونية.

كما يركز المعرض على القضية الفلسطينية وما تتعرض له من تهويد للاراضى الفلسطينة ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية القضية على حساب الدول والاراضى العربية ، المعرض تنفذه مكتبة مصر الجديدة احد الصروح الثقافية التابعة للجمعية.

وقال الدكتور نبيل حلمي، ان المعرض يشارك فيه 12 فنان، ويضم عشرات اللوحات الفنية من إبداعات ورش العمل التى تنظمها مكتبة مصر الجديدة طوال العام تحت اشراف الفنان التشكيلى احمد بيرو والتي تركز على القضية الفلسطينية وما تتعرض له فلسطين من عمليات تهويد وتهجير لسكانها الأصليين مع إظهار البعد العربي والإسلامي للمدينة.

يشارك فى المعرض الفنانين يوسف اميل ، محد ابو سعدة، مها توفيق، منال سامى، منى عارف، نجلاء سعيد، حنان منصور، يوسف علاء، سحر يونس، مها الشيخ، ايمان شعبان.

واكد حلمي، ان معرض الفن التشكيلي إن ما يحدث في القدس وما يتعرض له أهلنا هناك من اعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة وطمس معالمها، أوجب علينا أن نعمل على حشد كل الدعم والمساندة وإتاحة الفرصة للفنانين من كافة أرجاء العالم للتعبير بإبداعاتهم عن دعمهم لأصحاب الحق ورفضهم لسياسة التهويد التي ينتهجها الاحتلال.